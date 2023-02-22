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Культура

Встреча с писателем Сергеем Носовым пройдёт в псковском «Лофте»

Фото: креативное пространство «Лофт».

Встреча с писателем Сергеем Носовым состоится в рамках литературного проекта «Букбар» в креативном пространстве «Лофт» 26 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в «Лофте».

Сергей Носов — российский прозаик, драматург и лауреат литературной премии «Национальный бестселлер». Он начинал с поэзии, и именно как «проза поэта» была воспринята его первая книга «Внизу, под звёздами» (1990), хотя свой дебютный поэтический сборник автор издал только в 2019 году.

Литературную известность Носову принёс роман «Хозяйка истории», ставший финалистом премии «Русский Букер» в 2001 году. Его перу принадлежат романы «Фигурные скобки» (лауреат премии «Национальный бестселлер» ), «Грачи улетели» (вошёл в список 100 лучших романов XXI века по версии журнала «Афиша» и становился лауреатом множества книжных премий), а также ряд других произведений от сборников малой прозы до пьес.

Наибольший успех на театральной сцене сопутствовал трагикомедиям «Дон Педро» (прожила 19 сезонов на сцене Театра комедии им. Н. П. Акимова) и «Берендей», которая была поставлена в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова в 2007 году.

Гостей ждёт знакомство с автором, разговоры о литературе, вкусный и бесплатный кофе, отметили организаторы мероприятия. Вход свободный. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

Адрес: ул. Спортивная, д. 1б.

В рамках «Букбара» псковичи уже встречались в «Лофте» с критиками, книжными блогерами, поэтами, философами и опытными книгоманами. На протяжении года все желающие продолжат узнавать от экспертов о 120 книгах классической и современной русской литературы, побывают на шести встречах с известными писателями и примут участие в интеллектуальных книгоквизах.

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