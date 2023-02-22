Названа самая популярная у семей мобилизованных псковичей мера поддержки

15:34, 22 февраля 2023, ПАИ

Самая востребованная мера поддержки среди семей военнослужащих и мобилизованных – бесплатное посещение детского сада. Об этом во время прямого эфира «Первого Псковского» в поддержку бойцов СВО сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

Она напомнила, что 12 октября губернатор региона Михаил Ведерников подписал указ о единовременной выплате и мерах соцподдержки мобилизованных и их семей.

Было принято решение о выделении каждому мобилизованному по 50 тысяч рублей, а также о бесплатном посещении детсада, бесплатном питании в школе и льготах по транспортному налогу. Кроме того, в пакет мер было включено первоочередное зачисление в соцучреждения родителей и предоставление средств реабилитации в случае необходимости.

Ольга Евстигнеева отметила, что Центр поддержки семей мобилизованных до сих пор работает с 12:00 до 20:00 и ежедневно принимает граждан.

В преддверии 23 Февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.