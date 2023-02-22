Борис Елкин вручил юным псковичам паспорта накануне 23 Февраля

15:48, 22 февраля 2023, ПАИ

11 юных псковичей получили первые паспорта накануне Дня защитника Отечества, которые вручил глава города Борис Елкин. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Также паспорта получили пять жителей из новых регионов России.

Борис Елкин пожелал с честью нести звание гражданина Российской Федерации, гордиться своим городом, регионом и страной. «Уверен, что каждый из них внесет свой вклад в процветание Пскова», — подытожил глава города.