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Общество

Михаил Ведерников вручил госнаграды военнослужащим Псковской области

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Псковской области

В канун Дня защитника Отечества губернатор Псковской области Михаил Ведерников по поручению президента России Владимира Путина вручил государственные награды военнослужащим Псковского гарнизона и спасателям региона. Торжественная церемония состоялась в среду, 22 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, были вручены ордена Мужества, медали «За отвагу», медаль Суворова, а также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. Кроме того, за высокие личные показатели в служебной деятельности медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук главы региона получил офицер Главного управления МЧС России по Псковской области.

«Прежде всего, хочу поблагодарить каждого из вас за мужество, стойкость, верность долгу и присяге. Мы все, Псковская область, наша страна, вами очень гордимся. С уверенностью могу сказать, что подвиги ваших предшественников, сослуживцев и ваши личные победы давно заняли достойное место в одном ряду с легендарными событиями прошлого», – подчеркнул губернатор. От имени жителей Псковской области он выразил признательность за нелегкий, требующий мужества и терпения ратный труд на благо Родины.

Россия в современной истории столкнулась с тяжелым вызовом, заметил глава региона. «Мы все с вами наследники Великой Победы. И вместе мы будем делать все необходимое, чтобы защитить наших родных, близких, нашу страну и сделать все, чтобы она спокойно развивалась и процветала. Правительство области со своей стороны делает все необходимое, чтобы семьи участников спецоперации ни в чем не нуждались», – заверил Михаил Ведерников. Губернатор акцентировал внимание на решениях, озвученных президентом Федеральному Собранию. Одно из них – создание в регионах отделений государственного фонда, который будет заниматься поддержкой семей участников СВО. Губернатор заверил, что в этой работе область примет самое активное участие.

Отметим, на торжественной церемонии по традиции присутствовали близкие и члены семей награжденных военнослужащих.

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