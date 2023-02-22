Глава Опочецкого района: Люди помогают бойцам как могут

16:16, 22 февраля 2023, ПАИ

Глава Опочецкого района Юрий Ильин заявил, что у жителей муниципалитета есть желание помогать бойцам, которые находятся в зоне СВО. Об этом он рассказал во время прямого эфира на «Первом Псковском» в поддержку военнослужащих.

Он поблагодарил всех граждан, которые оказывают помощь солдатам, находящимся в зоне спецоперации. По его словам, опочане до сих пор продолжают приходить и спрашивать, чем они могут помочь. «С тех пор и по сей день они помогают как могут: пенсионеры вяжут носки, волонтеры делают блиндажные свечи. Кто-то перечисляет деньги, кто-то дает инструменты. В садиках и школах пишут письма. А на прошлой неделе мы отправили ребятам заказы к празднику», - рассказал глава района.

В преддверии 23 Февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.