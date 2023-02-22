Олег Грицаев: Бойцам СВО важна любая наша поддержка

16:40, 22 февраля 2023, ПАИ

О том, почему важно поддерживать российских военнослужащих, рассказал депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил РФ Олег Грицаев во время прямого эфира марафона в поддержку бойцов СВО на «Первом Псковском».

«Ребятам нужна и важна любая наша поддержка. Знаю, что много бывших военнослужащих 76-й дивизии и семьи военных сами создают группы, собираются на свой страх и риск, на своих машинах едут к зоне СВО и передают необходимые вещи», - рассказал он. Олег Грицаев также отметил, что без риска для жизни лучше передать необходимое через ОНФ.

Корреспондент «Первого Псковского» Ольга Давыдова, уже дважды побывавшая в командировках в зону СВО, добавила, что «подарки от детей, открытки вызывают сильные эмоции у бойцов».

В преддверии 23 Февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.