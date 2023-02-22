Профсоюзы делают всё для фронта, всё для победы – Игорь Иванов
Профсоюзы делают всё возможное для того, чтобы оказать помощь бойцам СВО, заявил член регионального отделения ОНФ, председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов во время прямого эфира марафона в поддержку бойцов СВО на «Первом Псковском».
«Профсоюзы отложили все текущие дела и теперь делают всё для фронта, всё для победы. Мы провели десятки благотворительных акций, митингов, концертов, автопробегов под общим лозунгом «За мир без нацизма!». Сегодня, например, привезли в госпиталь ветеранов в Острове фрукты бойцам», - отметил он.
Дети также очень активно подключены к оказанию помощи военнослужащим и мобилизованным, подчеркнул инструктор штурмового отделения отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области, руководитель клуба «Зубренок» ФСИН Андрей Мусатов.
«У многих отцы и родственники участвуют в СВО. И дети из первых уст знают, что необходимо. Поэтому у нас теперь есть отдельные занятия по изготовлению блиндажных свечей, спичек долгого горения», - рассказал он.
В преддверии 23 Февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.