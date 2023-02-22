Профсоюзы делают всё для фронта, всё для победы – Игорь Иванов

16:29, 22 февраля 2023, ПАИ

Профсоюзы делают всё возможное для того, чтобы оказать помощь бойцам СВО, заявил член регионального отделения ОНФ, председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов во время прямого эфира марафона в поддержку бойцов СВО на «Первом Псковском».

«Профсоюзы отложили все текущие дела и теперь делают всё для фронта, всё для победы. Мы провели десятки благотворительных акций, митингов, концертов, автопробегов под общим лозунгом «За мир без нацизма!». Сегодня, например, привезли в госпиталь ветеранов в Острове фрукты бойцам», - отметил он.

Дети также очень активно подключены к оказанию помощи военнослужащим и мобилизованным, подчеркнул инструктор штурмового отделения отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области, руководитель клуба «Зубренок» ФСИН Андрей Мусатов.

«У многих отцы и родственники участвуют в СВО. И дети из первых уст знают, что необходимо. Поэтому у нас теперь есть отдельные занятия по изготовлению блиндажных свечей, спичек долгого горения», - рассказал он.

В преддверии 23 Февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.