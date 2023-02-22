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Культура

«Стрелецкий дозор» организуют в Псковском кремле

Побывать в закрытой для посещения зоне Кремля позволят псковичам во время театрализованного мероприятия «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле» 23 и 25 февраля в 19:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Служилые люди по прибору – стрельцы XVII века, «вооруженные» огненным боем, заступят в караул и совершат обход самых потаенных уголков Кремля. Участники программы в роли государевых бояр помогут стрельцам в осмотре «городового строения». При свете фонарей стрельцы вместе с участниками поднимутся во Власьевскую башню, а также побывают в закрытой для посещения башне Святых ворот. Действо будет сопровождаться живыми диалогами и историями из прошлого.

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Псковского музея-заповедника. Доступна оплата по «Пушкинской карте».

Справки можно получить по телефону: +78112724574.

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