«Стрелецкий дозор» организуют в Псковском кремле

16:51, 22 февраля 2023, ПАИ

Побывать в закрытой для посещения зоне Кремля позволят псковичам во время театрализованного мероприятия «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле» 23 и 25 февраля в 19:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Служилые люди по прибору – стрельцы XVII века, «вооруженные» огненным боем, заступят в караул и совершат обход самых потаенных уголков Кремля. Участники программы в роли государевых бояр помогут стрельцам в осмотре «городового строения». При свете фонарей стрельцы вместе с участниками поднимутся во Власьевскую башню, а также побывают в закрытой для посещения башне Святых ворот. Действо будет сопровождаться живыми диалогами и историями из прошлого.

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Псковского музея-заповедника. Доступна оплата по «Пушкинской карте».

Справки можно получить по телефону: +78112724574.