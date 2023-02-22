Глава Псковского района отметила вклад женщин в победу

17:05, 22 февраля 2023, ПАИ

Вклад женщин в дело помощи российским военнослужащим, которые находятся в зоне СВО, отметила глава Псковского района Наталья Фёдорова во время прямого эфира марафона в поддержку бойцов на «Первом Псковском».

«Женщины, от мала до велика, участвуют в помощи. Вяжут носки, собирают продукты. Мы только что отправили подарки к 23 Февраля в наш 104-й полк 76-й дивизии, который расквартирован на территории Псковского района. Еще есть огромная моральная поддержка», - сказала она.

Наталья Федорова подчеркнула, что акция в поддержку участников СВО очень значима, потому что «все люди могут внести свой посильный вклад». «Люди приносят всё, что могут: от поделок до финансов», - заметила глава района.

В преддверии 23 Февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.