Псковский врач помог участнику СВО сделать операцию по видеосвязи

17:17, 22 февраля 2023, ПАИ

Помощь в проведении операции, которую на передовой делал боец своему товарищу, оказал по видеосвязи депутат Псковской городской Думы, заместитель главного врача Детской областной клинической больницы Евгений Васильев. Об этом он сообщил во время прямого эфира марафона в поддержку бойцов СВО на «Первом Псковском».

Евгений Васильев отметил, что операцию делал непрофессионал, но под чутким руководством врача. Он добавил, что это хирургическое вмешательство профессионал провел бы за пять минут, но на этот раз потребовалось 38 минут. Также при операции пригодилась аптечка, которую собирали в Пскове.

«Завтра пироги будут доставлены во все учреждения, где наши бойцы проходят лечение и реабилитацию. Кроме того, у нас есть волонтерский центр, им руководит наш депутат. Несколько коллег сопровождали грузы в зону СВО», - рассказал председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

В преддверии 23 Февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.