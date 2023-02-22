Псковский автогонщик стал лидером абсолютного зачета фестиваля «Лукоморье»

17:31, 22 февраля 2023, ПАИ

Владислав Дивисенко из Пскова стал лидером абсолютного зачета фестиваля автомобильного спорта «Лукоморье-2023». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автомобильного спорта Псковской области.

19 февраля на картодроме «Печорский» состоялось закрытие зимнего сезона. В соревновании приняли участие 30 спортсменов.

В классе переднеприводных автомобилей (2WD) лидерами стали Павел Алексеев из Санкт-Петербурга и два жителя Пскова - Владислав Дивисенко и Данила Волков. В классе заднеприводных автомобилей (2WD-) призовые места разыграли псковичи Павел Захаренко и Руслан Русинов.

В классе полноприводных автомобилей (4WD) призовое место взял пскович Сергей Якубов.

В первенстве Псковской области по автомобильному многоборью, которое разыгрывается среди подростков с 12 до 18 лет, в номинации «18-» победу одержал 14-летний Данила Волков из Пскова. Второе и третье места заняли 15-летние пушкиногорцы: Семён Виноградов и Михаил Нейфельд соответственно.

В номинации «Семейный» победили Артём и Антон Качановы.

«К сожалению, девушки не приняли участия в зимних этапах, поэтому борьба за главный приз развернется на летних этапах», — отметили в федерации.

Следующий, четвертый, этап автомногоборья - спринт-слалом «Моглино-2023» - планируется провести 24 июня.