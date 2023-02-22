Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава администрации Пустошки передал посылки бойцам СВО

Об объединении людей для помощи российским военнослужащим рассказал глава администрации Пустошки Юрий Кравцов во время прямого эфира марафона в поддержку бойцов СВО на «Первом Псковском».

Так, в районе были созданы фонд и группа в соцсети, благодаря чему люди объединились. «Отправили и индивидуальные посылки, и оборудование вроде генераторов. Я на выходных вернулся из ЛНР, передал и адресные, и общие посылки. Всё доставлено», - сообщил он.

В преддверии 23 Февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 февраля 2023

В псковских учреждениях уголовно-исполнительной системы отметили День защитника Отечества
22 февраля 2023

В Локнянском районе отметили годовщину подвига Александра Матросова
22 февраля 2023

В киберцентре стадиона «Машиностроитель» рассказали об интернет-фейках
22 февраля 2023

В Великих Луках ушла из жизни педагог Галина Смирнова
22 февраля 2023

Сергей Шерстобитов — о визите в Берислав: Люди просили не оставлять их
22 февраля 2023

Изменился график работы Музея оккупации Псковской области
22 февраля 2023

Галина Невалённая — об участниках СВО: Они чувствуют крепкий тыл
22 февраля 2023

Более 800 тонн гуманитарной помощи направили псковичи в зону СВО

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...