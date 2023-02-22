Глава администрации Пустошки передал посылки бойцам СВО

17:50, 22 февраля 2023, ПАИ

Об объединении людей для помощи российским военнослужащим рассказал глава администрации Пустошки Юрий Кравцов во время прямого эфира марафона в поддержку бойцов СВО на «Первом Псковском».

Так, в районе были созданы фонд и группа в соцсети, благодаря чему люди объединились. «Отправили и индивидуальные посылки, и оборудование вроде генераторов. Я на выходных вернулся из ЛНР, передал и адресные, и общие посылки. Всё доставлено», - сообщил он.

В преддверии 23 Февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.