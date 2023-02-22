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Общество

«Экопром» напомнил псковичам о проблемах экологии

О проблемах экологии напомнили псковичам в группе «Мехуборка Псков».

Так, среднестатистический россиянин производит в год около двух кубометров мусора — примерно 400 килограмов, а одна семья в мире ежегодно в среднем использует 500 пластиковых бутылок — каждой из них необходимо 700 лет, чтобы разложиться в естественной среде.

В сообщении отмечается, что сигаретные окурки являются самым распространённым мусором на земле: ежегодно люди выбрасывают до 4 500 000 000 окурков.

Вместе с этим важно помнить и о переработке ТКО. Стекло разлагается миллион лет, но может быть переработано неограниченное количество раз, а из миллиона переработанных мобильных телефонов получается 16 тонн меди, 350 кг чистого серебра и 34 кг золота.

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