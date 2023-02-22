Более 800 тонн гуманитарной помощи направили псковичи в зону СВО

18:20, 22 февраля 2023, ПАИ

Около 800 тонн посылок передали из Псковской области в зону СВО. Об этом сообщила депутат Псковской городской Думы, руководитель Ресурсного центра добровольчества Псковской области Алеся Михачёва во время прямого эфира марафона в поддержку бойцов СВО на «Первом Псковском».

«Конкретно мы [ресурсный центр. — Прим. ред.] также уже перешли за цифру 400 тонн — именно столько грузов собрано и отправлено и военнослужащим, и эвакуированным жителям», — уточнила Алеся Михачёва. Она подчеркнула, что к помощи в сортировке и сборе гуманитарной помощи подключаются также и жёны, и дети военнослужащих.

«До 18:00 у нас, конечно, работать не получается, бывает, что и ночевать волонтёры остаются, а так вообще до 10-11 вечера ребята работают, особенно накануне отправки грузов. <…> Я регулярно получаю в соцсетях сообщения с вопросом, как стать волонтёром», — добавила Алеся Михачёва.

Она отметила, что волонтёром можно стать с 14 лет, но есть и те, кто уже с 12 лет «рвутся помогать».

В преддверии 23 Февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт провёл сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.