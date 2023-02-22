Профсоюзы обеспечат военный госпиталь в Острове минеральной водой

17:43, 22 февраля 2023, ПАИ

Работников военного госпиталя, который находится в городе Острове, поздравили с наступающим Днем защитника Отечества псковские профсоюзы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Председатель регионального профобъединения Игорь Иванов обсудил с начальником госпиталя Сергеем Комнатным вопросы возможного сотрудничества.

«Сегодня так сложилось, что члены профсоюза госпиталя не могут пользоваться всеми благами, которыми пользуются члены профсоюза региона. Договорились проработать этот вопрос и, возможно, заключить дополнительное соглашение», - сообщил Игорь Иванов.

Также профсоюзы поддержали акцию Псковского регионального отделения Союза женщин России, передав сотрудникам госпиталя сладкие пироги. Бойцам, проходящим лечение и реабилитацию, подарили фруктовые наборы. В ближайшее время профсоюзы обеспечат госпиталь минеральной водой, которая будет использоваться для ингаляций и общего лечебного назначения.

«Профсоюзы всегда были и будут со своей страной и Отечеством, желаем здоровья, благополучия и общей Победы!» - добавил в завершение встречи Игорь Иванов.