Алексей Севастьянов – о помощи участникам СВО: Мы все сегодня едины

17:55, 22 февраля 2023, ПАИ

С Днем защитника Отечества поздравил мужчин и тех, кто находится на передовой, депутат Псковского областного Собрания от фракции «Единая Россия» Алексей Севастьянов во время прямого эфира марафона в поддержку бойцов СВО на «Первом Псковском».

«Мы все сегодня едины и, как никогда, понимаем фразу «Никто, кроме нас». Это касается и работы депутатов», - подчеркнул парламентарий.

В преддверии 23 Февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт проводит сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.