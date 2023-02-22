Сергей Шерстобитов — о визите в Берислав: Люди просили не оставлять их

18:34, 22 февраля 2023, ПАИ

О своём визите в подшефный Пскову Бериславский район рассказал председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов во время прямого эфира марафона в поддержку российских военнослужащих на «Первом Псковском».

«Люди просили: «Не оставляйте нас, украинские военные нас вырежут». Эти слова я слышал неоднократно», — рассказал Сергей Шерстобитов. Он также добавил, что российские военные «заряжены на победу» и им необходимы средства, которые помогут вести боевые действия.

Также о своей поездке в Бериславский район рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов. Он отравился туда с целью уточнить, какую помощь может оказать Псковская область подшефному Бериславскому району.

В преддверии 23 Февраля в Псковской области, как и по всей стране, Народный фронт провёл сбор средств в рамках акции «Всё для победы». На эти деньги будут закуплены наборы для бойцов, куда включены автомобиль, квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, мобильная баня с печкой. Один такой комплект стоит порядка 6 миллионов. Перевести любую посильную сумму можно по QR-коду.