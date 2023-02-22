Изменился график работы Музея оккупации Псковской области

18:23, 22 февраля 2023, ПАИ

В праздничные дни изменится график работы Музея оккупации Псковской области в 1941–1944 гг. Об этом ПАИ сообщили в самом музее.⁣

22 февраля музей работает с 10:00 до 17:00, 24 и 25 февраля — с 10:00 до 16:00. 23 и 26 февраля — выходные дни.

⁣Просим учитывать это при планировании посещения музея.

Ранее ПАИ сообщало о новом графике работы Музея-квартиры Спегальского.