В Великих Луках ушла из жизни педагог Галина Смирнова

19:21, 22 февраля 2023, ПАИ

Скоропостижно ушла из жизни замечательный и талантливый педагог Галина Петровна Смирнова. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы из Великих Лук».

Свою трудовую деятельность на железнодорожном транспорте Галина Петровна начала дежурным по парку станции Великие Луки. В последующие годы работала начальником технической конторы, инженером станции Великие Луки. В 1981 году окончила ЛИИЖТ по специальности «эксплуатация железных дорог» с присвоением квалификации инженера по эксплуатации железных дорог. С 1986 года Галина Петровна работала в Великолукском техникуме железнодорожного транспорта имени К. С. Заслонова преподавателем дисциплины «организация движения», председателем цикловой комиссии профильной специальности.

За добросовестный труд на железнодорожном транспорте, большой вклад в работу по подготовке специалистов для Октябрьской железной дороги была награждена почётной грамотой МПС. Галина Петровна выучила и воспитала не одно поколение специалистов-движенцев на Октябрьской железной дороге.