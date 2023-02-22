В киберцентре стадиона «Машиностроитель» рассказали об интернет-фейках

19:40, 22 февраля 2023, ПАИ

В киберцентре на стадионе «Машиностроитель» прошла лекция для молодёжи на тему безопасного поведения в сети Интернет. Как распознать ложную информацию и отличить фейк от правды — об этом подросткам рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК России по Псковской области Антон Доброхотов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации Пскова.

Фейковые новости — это ложная или вводящая в заблуждение информация, выдаваемая за реальную. Такие новости направлены на людей, которые руководствуются прежде всего эмоциями, а не разумом. С распространением Интернета появились новые способы публикации, обмена и потребления информации, а стандарты контроля и редакционные нормы значительно снизились. Многие теперь читают новости в социальных сетях и других онлайн-источниках. Однако определить, какие истории являются достоверными, а какие нет, не всегда легко.

Площадка организована в рамках проекта «Цифровые возможности школам-интернатам» благодаря программе «Сила спорта».