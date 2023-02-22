В Локнянском районе отметили годовщину подвига Александра Матросова

20:02, 22 февраля 2023, ПАИ

22 февраля в деревне Чернушки Локнянского района прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, 79-й годовщине освобождения Локнянского района от немецко-фашистских захватчиков и 80-й годовщине подвига Героя Советского Союза Александра Матросова.

В торжественном митинге у мемориального комплекса в деревне Чернушки, где в феврале 1943 года совершил свой легендарный подвиг Александр Матросов, приняли участие делегации ветеранов городов воинской славы — Пскова и Великие Луки, соседних районов — Бежаницкого, Новосокольнического, официальные лица. Новосокольническую делегацию возглавила заместитель главы администрации района Татьяна Лисица.

Над притихшей поляной звучали торжественная траурная музыка, проникновенные стихотворные строки о подвиге героя, слова приказа народного комиссара обороны: «23 февраля 1943 года гвардии рядовой 254-го гвардейского стрелкового полка 56-й гвардейской дивизии Александр Матвеевич Матросов в решающую минуту боя с немецко-фашистскими захватчиками за деревню Чернушки закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота и тем обеспечил успех наступления советских войск. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года гвардии рядовому товарищу Матросову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза».

Память защитников Родины, павших на полях сражений, почтили минутой молчания.

Живые цветы и венки участники митинга возложили к плите, на которой написаны слова «Лёг на огневую точку противника и заглушил её, проявил геройство».