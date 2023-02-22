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Происшествия

В Бежаницком районе будут судить пенсионера за изготовление и продажу самогона

Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 69-летнего жителя Бежаницкого района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, с октября по декабрь 2022 года обвиняемый изготавливал по месту жительства в одном из населённых пунктов Бежаницкого района и реализовывал местным жителям для использования в пищевых целях спиртосодержащую продукцию, не отвечающую требованиям безопасности, пока его деятельность не была пресечена следователями территориального отдела СК и полицейскими.

В ходе неотложных следственных действий по месту жительства обвиняемого изъят самогон. Изучение личности показало, что он ранее два года подряд привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.

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