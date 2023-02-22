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Культура

Пропавший сто лет назад артефакт возвращается в Санкт-Петербург

Храм спаса на Крови. Фото: Shutterstock/FOTODOM. Лицензия Creative Commons

Плащаница, преподнесённая в дар храму Воскресения Христова (Спасу на Крови) в 1907 году и исчезнувшая после Октябрьской революции, спустя век вернулась в Санкт-Петербург, сообщил журналистам в среду директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров. Об этом пишет ТАСС. Артефакт был обнаружен антикваром в Рыбинске.

«[Это] действительно исторический, выдающийся артефакт, который мы обнаружили. Сейчас идёт процесс поступления этого артефакта в Государственный музейный фонд и в собрание Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». <…> Он будет находиться в храме Спаса на Крови, там, где он находился более ста лет назад», — рассказал Мудров.

Начальник отдела учёта фондов музея-памятника «Исаакиевский собор» Юлия Ушкова в беседе с журналистами отметила, что плащаницу обнаружил антиквар из Углича. «Обнаружена она была в городе Рыбинске», — добавила она. Антиквар сообщил о находке в музей-памятник «Исаакиевский собор», так как в его собрании не сохранилось такого рода предметов, и пригласил посмотреть её. Ушкова рассказала, что, когда сотрудники музея уже были на пути в Рыбинск, антиквар позвонил им и сообщил о штампе на оборотной стороне. «На шёлковой подкладке находится красивый фигурный штамп, надпись на котором свидетельствует о том, что это дар храму Воскресения Христа, Санкт-Петербург, 1907 год. То есть это год освящения храма. Видимо, к этому событию она и была преподнесена в дар», — пояснила она.

«Какой путь она проделала с того момента, когда такого рода предметы исчезли из собора, а это происходило <…> после революции, мы не знаем», — отметила Ушкова. Она добавила, что в музее воспринимают возвращение такого рода предмета «как своего рода благословение». По её словам, плащаница «великолепно исполнена во всех отношениях». «Здесь, во-первых, великолепная живопись по металлу. Здесь невероятное по качеству шитьё серебряной и золотой нитью. Кроме того, здесь ещё жемчуг, бисер, пайетки. [Вместе с тем] это, конечно, мемориальный предмет и исторический», — сказала она.

Собор Воскресения Христова (Спас на Крови) — памятник федерального значения. Помимо музейной функции, он является действующим православным храмом. Возведён по указу императора Александра III в 1883–1907 годах по проекту архитектора Альфреда Парланда и архимандрита Игнатия (Малышева) на месте, где 1 марта 1881 года был смертельно ранен император Александр II.

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