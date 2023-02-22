Михаил Ведерников окажет поддержку псковичкам, шьющим для бойцов СВО элементы экипировки
Губернатор Михаил Ведерников встретился с волонтёрами, которые шьют для военнослужащих и мобилизованных Псковской области носилки, пятиточечники и коврики. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области. Женщины трудятся в свободное от работы время.
Глава региона поговорил с мастерицами и пообещал оказать поддержку с необходимыми материалами.
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Михаил Ведерников окажет поддержку псковичкам, шьющим для бойцов СВО элементы экипировки
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