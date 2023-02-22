Михаил Ведерников окажет поддержку псковичкам, шьющим для бойцов СВО элементы экипировки

21:20, 22 февраля 2023, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников встретился с волонтёрами, которые шьют для военнослужащих и мобилизованных Псковской области носилки, пятиточечники и коврики. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области. Женщины трудятся в свободное от работы время.

Глава региона поговорил с мастерицами и пообещал оказать поддержку с необходимыми материалами.