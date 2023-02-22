В Островском районе вручили медаль Суворова бойцу СВО

22:48, 22 февраля 2023, ПАИ

Сегодня, 22 февраля, в администрации Островского района состоялось награждение медалью Суворова бывшего военнослужащего СВО. Об этом сообщил корреспондент газеты «Островские вести».

В кабинете главы Островского района для церемонии награждения собрались бывший военнослужащий, его родные, военный комиссар г. Острова, Островского, Палкинского и Пыталовского районов, заместители главы администрации, председатель Собрания депутатов Островского района.

«Сегодня, в канун одного из самых значимых праздников — 23 Февраля, нам выпала честь присутстсвовать при вручении государственной награды защитнику Отечества. Поздравляю тебя с этим важным событием в твоей жизни, желаю с честью носить эту награду и всегда быть достойным её», — сказал председатель Собрания депутатов Островского района полковник запаса Александр Обризан.

Государственную награду — медаль Суворова — за проявленные мужество, отвагу и героизм во время участия в СВО вручил военный комиссар г. Острова, Островского, Палкинского и Пыталовского районов подполковник запаса Алексей Долженко. Военный комиссар поздравил героя и выразил надежду, что он и его подвиг будут служить примерами для подрастающего поколения островичей.

Александр Обризан поблагодарил маму бойца Наталью Викторовну за воспитание сына и вручил ей цветы. В заключение все участники встречи сфотографировались на память.