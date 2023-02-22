Опубликовано расписание работы псковских бань в праздничные дни
График работы псковских бань в праздничные дни опубликовал сайт «Афиша.Псков».
Баня на Конной работает все дни с 23 по 26 февраля. Четверг, 23 февраля, — короткий день: баня работает до 21:00.
Баня на Советской работает все дни с 23 по 26 февраля. Четверг, 23 февраля, — короткий день: баня работает до 21:00.
Баня «Псковирпич» 23 февраля не работает, 24–26 февраля — в своём обычном режиме: с 11:00 до 21:00 (касса — до 20:00).
«Купеческие бани» с четверга по субботу работают с 12:00 до 23:00, в воскресенье — по привычному графику: с 08:00 до 23:00.
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