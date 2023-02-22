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Участники проекта «Огонёк добра» посетили дом ветеранов и Торошинский дом-интернат

Для инвалидов дома-интерната были собраны в подарок мужские носки и угощение к праздничному столу: чай, конфеты, печенье, баночки варенья. Фото: «ВКонтакте»

Участники проекта «Огонёк добра» из МБОУ В(С)ОШ № 1 Пскова, волонтёрский отряд «Добро не знает границ» и их руководитель Наталья Афанасьева Наталья провели общешкольную акцию «Дарите людям радость!» в помощь пожилым людям и людям с инвалидностью. Об этом сообщает паблик «Огонёк Добра | Псков и Псковская область».

Участниками акции были классные руководители, школьники, их родители. Волонтёры отряда создали праздничные газеты для дома ветеранов и ГБУСО «Торошинский дом-интернат», посвящённые 23 Февраля – Дню защитника Отечества.

Для инвалидов дома-интерната были собраны в подарок мужские носки и угощение к праздничному столу: чай, конфеты, печенье, баночки варенья. Накануне праздника всё передали дому ветеранов и Торошинскому дому-интернату.

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