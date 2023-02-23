ВИДЕО Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём защитника Отечества

09:02, 23 февраля 2023, ПАИ

С Днём защитника Отечества поздравил псковичей губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Он отметил, что буквально в каждой семье есть свои герои: доблестные ветераны, воины-интернационалисты, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, мобилизованные и добровольцы, которые сегодня сражаются за будущее страны в специальной военной операции.

«Это сотни тысяч мужчин и женщин всех возрастов, профессий и национальностей, которые по зову сердца встали на защиту Родины. Их героизм и отвага вдохновили миллионы людей. Сегодня все, кому небезразлична судьба нашей страны, являются защитниками Отечества», — подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников также напомнил, что тысячи гражданских специалистов отправлялись в зону СВО. «Неравнодушные люди собрали тысячи тонн грузов, которые помогают нашей армии легче справиться с ежедневными трудностями. Даже школьники, которые пишут письма поддержки на фронт, сегодня в полной мере могут считать праздник 23 Февраля своим», — добавил он.

«На наши с вами плечи легла непростая ответственность — в это сложное время защитить страну и наше общее будущее, но мы сделаем вместе всё необходимое для победы и будем гордиться тем, что в сложное время, вопреки любым обстоятельствам, мы были со своей страной. Желаю всем вам решительности, упорства, веры в собственные силы и возможности. Победа будет наша, потому что мы едины и правда за нами!» — пожелал губернатор.