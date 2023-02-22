В Псковской области планируют ограничить движение большегрузов до 11 апреля

23:46, 22 февраля 2023, ПАИ

С 13 марта по 11 апреля планируется введение временного ограничения движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Псковской области, с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства. Об этом сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Дополнительную информацию об условиях проезда в период временного ограничения движения транспортных средств можно получить в ГБУ ПО «Псковавтодор» по телефону (8 8112) 22-01-02 (отдел весового контроля).