Новая камера фиксации нарушений ПДД появилась на улице Чудской в Пскове
Камеру фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установили на улице Чудской в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псков. За рулем».
«На Чудской появилась новая камера фотовидеофиксации, на перекрёстке с Ижорского Батальона. Будьте аккуратнее, берегите кошельки. Информация от подписчика», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с новой камеры приходят штрафы за непристёгнутый ремень безопасности.
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