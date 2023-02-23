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Общество

Новая камера фиксации нарушений ПДД появилась на улице Чудской в Пскове

Камеру фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установили на улице Чудской в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псков. За рулем».

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулём»

«На Чудской появилась новая камера фотовидеофиксации, на перекрёстке с Ижорского Батальона. Будьте аккуратнее, берегите кошельки. Информация от подписчика», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с новой камеры приходят штрафы за непристёгнутый ремень безопасности.

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