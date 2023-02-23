Борис Елкин поздравил защитников Отечества с 23 Февраля

09:45, 23 февраля 2023, ПАИ

Поздравление с Днём защитника Отечества опубликовал глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале. Он отметил, что для каждого из нас это важный день, когда мы говорим слова благодарности тем, кто преданно служит своей Родине и своему народу.

«В этот день мы также отдаём дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, отстоявшим нашу свободу и независимость! Сохранить эту память — наш священный долг!» — говорится в сообщении.

Борис Елкин пожелал всем, кто сегодня с честью и достоинством защищает интересы России, здоровья, благополучия и мирного неба над головой: «Благодаря вам мы можем чувствовать уверенность в завтрашнем дне!»