Депутаты городской Думы поздравили псковичей с 23 Февраля

13:12, 23 февраля 2023, ПАИ

С Днём защитника Отечества поздравил псковичей от имени депутатов и себя лично председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. Поздравление опубликовано в Telegram-канале Думы.

«Нынешнее поколение защитников Отечества достойно продолжает священные воинские традиции своих предшественников, и мы гордимся, что наша Российская армия — легендарная, несгибаемая и непобедимая», — говорится в сообщении.

Александр Гончаренко также отметил, что среди праздничных дат в нашей стране 23 Февраля занимает одно из самых почётных мест. Этот праздник символизирует мужество и героизм, доблесть и отвагу российских воинов.

Он пожелал всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья, удачи, надёжного тыла, дальнейших успехов и всего самого доброго.