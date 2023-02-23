Александр Котов: День защитника Отечества всегда был больше чем просто профессиональным праздником

12:06, 23 февраля 2023, ПАИ

С Днём защитника Отечества поздравил жителей Псковской области председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Уважаемые воины и ветераны Вооружённых сил России, участники боевых действий! Уважаемые жители Псковской области! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества!» — говорится в сообщении.

Александр Котов отметил, что День защитника Отечества всегда был больше чем просто профессиональным праздником людей, выбравших военную специальность: это воплощение народного уважения к ратному служению Родине. «Многовековая история нашей страны наполнена примерами героических подвигов, совершённых во имя Отчизны. Воины разных поколений на полях сражений отстаивали независимость и суверенитет родной земли, проявляя доблесть и истинный патриотизм», — подчеркнул он.

«Сегодня нашим бойцам вновь приходится защищать национальные интересы России с оружием в руках. Противодействуя внешним угрозам безопасности страны, нынешние защитники Родины так же, как и герои-предшественники, демонстрируют стойкость, личное мужество и готовность отдать жизнь на поле боя ради своего народа, мира и справедливости», — заключил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.