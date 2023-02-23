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Общество

24 февраля в Псковской области синоптики прогнозируют до -9 градусов

Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 24 февраля. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью и утром местами прогнозируется туман. Будет дуть ветер южных направлений: ночью — со скоростью 2-7 метров в секунду, днём — 5-10 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -24 до -19 градусов, днём — от -9 до -4 градусов. Атмосферное давление будет низким.

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