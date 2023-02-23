Игорь Иванов: Мы чествуем тех, кто посвятил жизнь укреплению могущества и безопасности страны

12:25, 23 февраля 2023, ПАИ

С праздником мужества, благородства и чести — с Днём защитника Отечества поздравил жителей Псковской области от имени всего профсоюзного движения региона руководитель облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«23 Февраля Россия чествует свои доблестные вооружённые силы, всех, кто посвятил жизнь укреплению её могущества и безопасности», — говорится в поздравлении.

Игорь Иванов также адресовал слова благодарности всем, кто в повседневной жизни является крепкой опорой для родных и близких, сохраняет преданность выбранному делу, своей семье и родной земле.

«Пусть трудности, встречающиеся на вашем пути, будут всегда легкопреодолимы, пусть каждый день вас согревает любовь и забота родных и близких», — сказал Игорь Иванов и пожелал крепкого здоровья, сил, мужества и отваги.