Световые столбы удалось запечатлеть в Выбутах

14:40, 23 февраля 2023, ПАИ

Световые столбы удалось сфотографировать в Выбутах. Псковский астроном-любитель Владимир Колпаков поделился снимками в группе «АстроПсков».

«Решил выехать к Выбутам, чтобы попробовать поснимать красоту ночную вместе с Сергеем Поповым. К сожалению, пока на месте пытался побороть новое оборудование, наполз жуткий туман. Он был такой сильный, что домой местами пришлось ехать со скоростью 30-40 километров в час, так как видимость была метров десять, не больше. Но нет худа без добра. По дороге домой удалось увидеть и сфотографировать световые столбы», — говорится в сообщении.

Световой столб — визуальное атмосферное явление, оптический эффект, который представляет собой вертикальную полосу света, тянущуюся вверх от Солнца во время его заката или восхода, а также от Луны, городских огней, фар и других источников яркого света.

Ранее сообщалось, что пскович запечатлел Венеру, Юпитер и Луну на одном снимке.