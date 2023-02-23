Петербуржцев предупредили о потеплении и снегопаде после морозной ночи
Минувшая ночь в Петербурге оказалась самой холодной с начала января. Столбики термометров показали больше 16 градусов мороза, пишет РИА ФАН.
Это немного меньше, чем 8 января, когда метеорологи зафиксировали -17,3 градуса мороза. Что касается 23 февраля, ближе к вечеру в городе потеплеет, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Основную роль в том, что температура воздуха в центре города прекратила понижаться и с 2 часов ночи начала повышаться, сыграл поворот ветра к западному направлению и влияние теперь уже Финского залива», — написал он в своём Telegram-канале.
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