Россиянам раскрыли, когда в 2023 году выгоднее брать отпуск

15:55, 23 февраля 2023, ПАИ

Заработная плата считается не по календарным дням, а по рабочим, поэтому отпуск выгодно уходить в те месяцы, когда рабочих дней много — так вы получите больше отпускных, напомнила россиянам доцент экономического факультета РУДН кафедры бухучёта, аудита и статистики Лариса Сорокина.

По производственному календарю наименьшее количество рабочих дней в 2023 году в январе (17) и феврале (18), а наибольшее — в августе (23), уточняет агентство «Прайм». Для сравнения возьмём текущий месяц февраль и август. На примере расчёта сравним начисления при окладе 80 000 рублей и условии, что работник уходит в отпуск с 10-го по 16-е число. Начисления будут складываться из зарплаты за отработанные дни плюс отпускных.

Стоимость дня в феврале составит 4 444 рубля, в августе — 3 478 рублей. Количество отработанные дней в феврале 13, в августе — 18. Значит, начисленная зарплата в феврале составит 57 777 рублей, в августе — 62 608 рублей.

Отпускные рассчитываются по календарным дням, а не по рабочим. При этом исходят из средней зарплаты за 12 предыдущих месяцев. Поэтому различий в сумме отпускных не будет, если всё это время был одинаковый доход.

Вывод прост: чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже один день, и тем больше работник теряет за отпускные дни. Иными словами, в оставшиеся месяцы 2023 года в отпуск лучше идти в марте, августе и октябре.