Жители Струг Красных отмечают 79-ю годовщину освобождения от фашистов

17:00, 23 февраля 2023, ПАИ

Посёлок Струги Красные отмечает 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков сегодня, 23 Февраля, в День защитника Отечества. Об этом пишет газета «Струги».

По этому поводу прошли праздничные мероприятия, в которых приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, глава района Александр Волков, председатель районного Собрания депутатов Николай Бурый, другие официальные лица, жители и гости посёлка.

«23 Февраля — двойной праздник. Мы отмечаем День защитника Отечества и освобождение посёлка. Этот день навсегда вписан в историю района как память о великом событии — освобождении посёлка от самого страшного нашествия — немецко-фашистских захватчиков. Сколько бы ни минуло десятилетий, но этот день навсегда останется в памяти. Это праздник нашей малой родины, который особенно дорог нам, стружанам. За отвагу и мужество Струго-Красненскому району присвоено почётное звание «Край партизанской славы», — сказал глава района Александр Волков.

Вера Емельянова, поздравляя всех с праздником, зачитала приветственный адрес от губернатора области Михаила Ведерникова и добавила, что Струго-Красненский район сегодня в числе лидеров по многим показателям, связанным с развитием региона.

«Сегодня мы отдаём дань уважения нашим соотечественникам, которые героически сражались за посёлок и участвовали в его освобождении, чтим память жителей, погибших во время оккупации, партизан и всех, кто пожертвовал жизнью за мир и свободу. Вечная слава героям и низкий поклон старшему поколению, ветеранам войны и труда за мужество, за наше мирное небо», — подчеркнул Александр Котов.

По окончании праздничного концерта собравшиеся отправились к стеле и памятнику «Скорбящая мать», где возложили цветы.