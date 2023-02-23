Власти Великих Лук поблагодарили сражавшихся за Родину героев

17:36, 23 февраля 2023, ПАИ

С Днём защитника Отечества поздравили великолучан глава города Николай Козловский и глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. Обращение опубликовано в группе «Администрация города Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

23 Февраля — это государственный и всенародно любимый в России праздник. Он является символом мужества и патриотизма многих поколений воинов, которые во все времена доблестно защищали рубежи и интересы Отечества.

В этом году жители города воинской славы Великие Луки с особым чувством гордости и уважения вспоминают Героя Советского Союза Александра Матросова, который 80 лет назад, в 1943 году, закрыл своим телом амбразуру фашистского дзота. Этот бессмертный подвиг легендарного рядового позволил его боевым товарищам успешно завершить атаку опорного пункта врага и стал настоящим символом героизма.

Сегодня традиции доблестного служения Родине продолжают военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации, которые с честью выполняют задачи специальной военной операции, проявляют мужество и стойкость в борьбе с неонацистами.

«В День защитника Отечества мы выражаем почёт и уважение всем героям, отважно сражавшимся за Родину, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны, исполнявшим свой воинский долг в горячих точках, и тем, кто сегодня достойно служит в российских войсках, приумножая ратные традиции нашей страны. От всей души желаем нашим доблестным воинам здоровья, силы духа, уверенности в себе и успешного выполнения поставленных задач!» — говорится в сообщении.