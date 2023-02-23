Назван способ получить сотни тысяч рублей из пенсионных накоплений

17:55, 23 февраля 2023, ПАИ

Накопительная часть пенсии формировалась у тех, кто работал с 2002 по 2014 год: сейчас её могут получить те, кто достиг прежнего пенсионного возраста. В зависимости от ситуации это разовая или регулярная выплата, рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

В своё время работодатели отчисляли на неё шесть процентов страховых взносов, которые попадали в государственную управляющую компанию или негосударственные пенсионные фонды. Те инвестировали их с разной степенью успешности, пишет агентство «Прайм».

«Гражданин может даже не знать, что у него есть накопительная часть пенсии, если за него отчисления делал работодатель», — пояснила эксперт.

Поэтому нужно выяснить, какая сумма у вас на счету и есть ли она вообще. Чтобы это сделать, закажите выписку из вашего индивидуального лицевого счёта застрахованного лица на «Госуслугах», через МФЦ, в банке или у своего работодателя. Накоплены могут быть разные суммы — как правило, это сотни тысяч рублей.

Получить их можно, если вам уже исполнилось 55 или 60 лет (для женщин и мужчин соответственно). Вам отдадут все деньги сразу, если накопительная пенсия не превышает 5 % от суммы страховой. «Если накопительная часть больше пяти процентов, то она будет выплачиваться ежемесячно в дополнение к основной сумме страховой пенсии», — подчеркнула Иванова-Швец.

В обоих случаях следует обратиться с заявлением в отделение Социального фонда или в негосударственный пенсионный фонд, если накопительная часть формировалась там. О том, какой вариант выплат будет избран, пенсионеру сообщат при обращении.