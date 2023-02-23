В Пскове разыскивают мужчину с потерей памяти

18:39, 23 февраля 2023, ПАИ

Псковский поисковый отряд LizaAlert разыскивает мужчину 61 года, Быстрова Сергея Алексеевича, который в районе Лопатино Пскова вышел из дома и пропал.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза зелёные.

Был одет в синюю куртку, чёрную толстовку, тёмно-серые спортивные штаны, чёрные шлёпанцы, вязаную шапку.

Просьба ко всем, кто видел этого человека или обладает информацией о его местонахождении позвонить по номерам:8 (800) 700 54 52 или 112.