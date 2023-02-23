Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Найти человека

В Пскове разыскивают мужчину с потерей памяти

В Пскове ищут мужчину с потерей памяти. Фото LizaAlert

Псковский поисковый отряд LizaAlert разыскивает мужчину 61 года, Быстрова Сергея Алексеевича, который в районе Лопатино Пскова вышел из дома и пропал.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза зелёные.

Был одет в синюю куртку, чёрную толстовку, тёмно-серые спортивные штаны, чёрные шлёпанцы, вязаную шапку.

Просьба ко всем, кто видел этого человека или обладает информацией о его местонахождении позвонить по номерам:8 (800) 700 54 52 или 112.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 февраля 2023

В Пскове разыскивают мужчину с потерей памяти
14 февраля 2023

В Пскове пропала пенсионерка Галина Архипова
09 января 2023

Поисковики LizaAlert сообщили о найденной жительнице Черёхи
09 января 2023

В Псковском районе пропала женщина
04 января 2023

В Великих Луках разыскивают Владимира Лавренова
25 декабря 2022

Пропавшего юношу в Псковской области нашли мёртвым
23 декабря 2022

В Пскове разыскивают 10-летнего ребёнка
19 декабря 2022

Пропавшую в Пскове пенсионерку нашли живой


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...