В Пскове разыскивают мужчину с потерей памяти
Псковский поисковый отряд LizaAlert разыскивает мужчину 61 года, Быстрова Сергея Алексеевича, который в районе Лопатино Пскова вышел из дома и пропал.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза зелёные.
Был одет в синюю куртку, чёрную толстовку, тёмно-серые спортивные штаны, чёрные шлёпанцы, вязаную шапку.
Просьба ко всем, кто видел этого человека или обладает информацией о его местонахождении позвонить по номерам:8 (800) 700 54 52 или 112.
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