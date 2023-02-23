Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Праздник День защитника Отечества имеет корни на Псковской земле

Декрет. Фото: Псковский государственный архив

23 февраля считается днём рождения Рабоче-крестьянской Красной армии. Эта страница истории создавалась в 1918 году на Псковской земле, рассказали в Псковском государственном архиве.

18 февраля 1918 года германское командование нарушило перемирие и перешло в наступление. За несколько дней были оккупированы Латвия, Эстония. 21 февраля советское правительство обратилось к гражданам с декретом-воззванием «Социалистическое отечество в опасности!». Требовалось срочно организовать оборону на псковском и нарвском направлениях, ведь дорога к Петрограду была открыта для противника. 

В Пскове организовали военно-революционный штаб обороны города, а вскоре ввели военное положение. 22 февраля к военно-революционному штабу обороны Пскова (а располагался он в здании бывшего кадетского корпуса) стали приходить добровольцы. Они и отступавшие части попытались преградить дорогу противнику. Оборону заняли по рекам Черёхе и Многе. 

23 февраля под Псковом был дан первый бой наступавшим врагам. Именно эта дата и стала днём рождения Красной армии. Увы, силы были неравными. Пришлось отступать. Почти сутки небольшая группа на улицах Пскова сдерживала продвижение немецких войск. За это время успели эвакуироваться многие учреждения. 

Сотрудники Государственного архива Псковской области поздравляют псковичей с Днём защитника Отечества. «Любите историю, интересуйтесь историей, изучайте её. Она содержит так много ответов на возникающие сегодня вопросы», — написали сотрудники архива в соцсетях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 февраля 2023

Народный костюм объединил разные специальности Псковского колледжа искусств в творческом проекте
23 февраля 2023

В Псковской области за сутки заразились коронавирусом 39 человек
23 февраля 2023

Праздник День защитника Отечества имеет корни на Псковской земле
23 февраля 2023

В деревне Ровное прошёл митинг, посвящённый освобождению Струго-Красненского района от фашистов
23 февраля 2023

Назван способ получить сотни тысяч рублей из пенсионных накоплений
23 февраля 2023

Борис Елкин поздравил псковских десантников с вручением боевого знамени
23 февраля 2023

Жители Струг Красных отмечают 79-ю годовщину освобождения от фашистов
23 февраля 2023

Петербуржцев предупредили о потеплении и снегопаде после морозной ночи

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...