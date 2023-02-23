Праздник День защитника Отечества имеет корни на Псковской земле

20:09, 23 февраля 2023, ПАИ

23 февраля считается днём рождения Рабоче-крестьянской Красной армии. Эта страница истории создавалась в 1918 году на Псковской земле, рассказали в Псковском государственном архиве.

18 февраля 1918 года германское командование нарушило перемирие и перешло в наступление. За несколько дней были оккупированы Латвия, Эстония. 21 февраля советское правительство обратилось к гражданам с декретом-воззванием «Социалистическое отечество в опасности!». Требовалось срочно организовать оборону на псковском и нарвском направлениях, ведь дорога к Петрограду была открыта для противника.

В Пскове организовали военно-революционный штаб обороны города, а вскоре ввели военное положение. 22 февраля к военно-революционному штабу обороны Пскова (а располагался он в здании бывшего кадетского корпуса) стали приходить добровольцы. Они и отступавшие части попытались преградить дорогу противнику. Оборону заняли по рекам Черёхе и Многе.

23 февраля под Псковом был дан первый бой наступавшим врагам. Именно эта дата и стала днём рождения Красной армии. Увы, силы были неравными. Пришлось отступать. Почти сутки небольшая группа на улицах Пскова сдерживала продвижение немецких войск. За это время успели эвакуироваться многие учреждения.

Сотрудники Государственного архива Псковской области поздравляют псковичей с Днём защитника Отечества. «Любите историю, интересуйтесь историей, изучайте её. Она содержит так много ответов на возникающие сегодня вопросы», — написали сотрудники архива в соцсетях.