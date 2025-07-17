Как пережить аномальную жару: объясняем в карточках

07:32, 17 июля 2025, ПАИ

Как пережить аномальную жару, рассказали специалисты Минздрава РФ.



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ



Фото: Минздрав РФ









В условиях жары важно уделять особое внимание своему здоровью.

При жаркой погоде существует повышенный риск теплового и солнечного удара.

Тепловой удар возникает из-за перегрева организма.

Солнечный удар вызван прямым воздействием солнечных лучей на голову.

Общие меры предосторожности:

регулярно пить чистую воду;

носить одежду из лёгких, натуральных тканей;

не находиться на солнце в часы пиковой жары;

делать частые перерывы на отдых в прохладных местах.

Подробнее про последствия аномальной жары и первой помощи при перегреве организма смотрите в карточках Минздрава.

Напомним, что сегодня, 17 июля, температура воздуха в Псковской области днём составит от +24 до +29 градусов.