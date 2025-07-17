Как пережить аномальную жару: объясняем в карточках
Как пережить аномальную жару, рассказали специалисты Минздрава РФ.
В условиях жары важно уделять особое внимание своему здоровью.
При жаркой погоде существует повышенный риск теплового и солнечного удара.
Тепловой удар возникает из-за перегрева организма.
Солнечный удар вызван прямым воздействием солнечных лучей на голову.
Общие меры предосторожности:
- регулярно пить чистую воду;
- носить одежду из лёгких, натуральных тканей;
- не находиться на солнце в часы пиковой жары;
- делать частые перерывы на отдых в прохладных местах.
Подробнее про последствия аномальной жары и первой помощи при перегреве организма смотрите в карточках Минздрава.
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