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Общество

Как пережить аномальную жару: объясняем в карточках

Как пережить аномальную жару, рассказали специалисты Минздрава РФ.

  • Как пережить аномальную жару
    Фото: Минздрав РФ
  • Как пережить аномальную жару
    Фото: Минздрав РФ
  • Как пережить аномальную жару
    Фото: Минздрав РФ
  • Как пережить аномальную жару
    Фото: Минздрав РФ
  • Как пережить аномальную жару
    Фото: Минздрав РФ

В условиях жары важно уделять особое внимание своему здоровью.

При жаркой погоде существует повышенный риск теплового и солнечного удара.

Тепловой удар возникает из-за перегрева организма.

Солнечный удар вызван прямым воздействием солнечных лучей на голову.

Общие меры предосторожности:

  • регулярно пить чистую воду;
  • носить одежду из лёгких, натуральных тканей;
  • не находиться на солнце в часы пиковой жары;
  • делать частые перерывы на отдых в прохладных местах.

Подробнее про последствия аномальной жары и первой помощи при перегреве организма смотрите в карточках Минздрава.

Напомним, что сегодня, 17 июля, температура воздуха в Псковской области днём составит от +24 до +29 градусов.

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