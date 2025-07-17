Стоит ли покупать зубные пломбы на маркетплейсах, рассказали псковичам стоматологи

09:53, 17 июля 2025, ПАИ

Стоит ли покупать зубные пломбы на маркетплейсах, рассказали псковичам стоматологи. Ответ на этот вопрос вместе с врачами искал «АиФ-Псков».

Пользователи маркетплейсов покупают наборы, состоящие из пищевого полиамида, который нужно нагреть в горячей воде, сформировать и приклеить на нужное место. Продавцы предупреждают, что это решение на короткий срок, до визита к стоматологу.

Отзывы на товар разнообразные. Одни пишут, что это стало настоящим спасением. В отзывах покупатели делятся лайфхаками: как вылепить красивый зуб, как прикрепить так, чтобы держалось долго, как придать нужный цветовой оттенок. Но временные пломбы впечатлили не всех. Многие попробовавшие уверяют, что не стоит тратить на них деньги.

Стоматологи предупреждают, что использование временных пломб может привести к катастрофическим последствиям для здоровья.

«Эти изделия не относятся к медицинским, а значит, небезопасны для здоровья: могут вызвать аллергию, усугубить течение хронических заболеваний, — отметила врач — стоматолог-терапевт, заместитель главного врача Псковской стоматологической поликлиники Ирина Тимофеева. — Они не имеют лицензий, регистрационных удостоверений, то есть могут изготавливаться, транспортироваться и храниться в антисанитарных условиях».

Вопросов к продукту очень много, подтвердил главный врач — стоматолог-ортодонт-гнатолог, руководитель клиники комплексного лечения Complex Clinic Камиля Гильфанова. Первый — что за материал используется. «На упаковке — минимум информации, чаще всего вообще ничего не понятно. А значит, и гарантировать безопасность никто не может. Аллергия, ожог, химическое раздражение — это не фантазии, а реальные риски», — предупредила медик.

В числе осложнений врачи особо выделяют возможные аллергические реакции на материалы. «Реакции могут быть вплоть до анафилактического шока, который при неоказании своевременной медицинской помощи приводит к летальному исходу», — сказала врач — стоматолог-терапевт клиники «Будь здоров» Инна Зубанова и добавила, что пациент может даже не подозревать о том, что у него может быть такая реакция.

Есть вопросы и к установке таких пломб. Люди ставят их на больной зуб, кариес, не удаляя разрушенные ткани, без обработки. «Инфекция запечатывается внутри, — пояснила Камиля Гильфанова. — А в такой «консервной банке» бактерии только радуются: внутри тепло, влажно, питательно. Кариес прогрессирует еще быстрее, вплоть до воспаления нерва и потери зуба».

Для установки пломбы необходимо стоматологическое оборудование, условия, соответствующие всем требованиям безопасности, которые есть только в медицинской клинике. «Перед самой установкой пломбы необходима обработка ротовой полости, чтобы убрать инфицированные ткани, исключив риски заражения такими бактериями, как стафилококк, стрептококк, воспаление нерва в зубе», — отметила Инна Зубанова.

При попытке поставить пломбу самостоятельно, по словам Ирины Тимофеевой, пациент может травмировать твердые ткани зуба и десневой край, что нанесет вред и усугубит процесс разрушения.

«Мы, стоматологи, используем временные материалы в своей практике — но только те, которые сертифицированы, безопасны и применяются с подготовкой зуба: под контролем, в стерильных условиях. В домашних условиях так не получится. Это как пытаться самому зашить себе рану строительной нитью — вроде бы и закрыл, но чем всё это закончится», — отметила Камиля Гильфанова.

«Пока же это просто маркетинговая ловушка: создается иллюзия лечения, а на деле — замедленное разрушение зуба. И тут особенно обидно, потому что люди заказывают непроверенные средства в интернете и вредят себе собственными руками», — добавила врач.

Ирина Тимофеева уточнила, что такое «лечение» никому и никогда не посоветует. В случае проблем с зубами она рекомендует ограничить нагрузку на поврежденный зуб и скорейшим образом попасть к специалисту.