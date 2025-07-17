Русские Ганзейские дни пройдут в Пскове в 2028 году

09:37, 17 июля 2025, ПАИ

Русские Ганзейские дни пройдут в Пскове в 2028 году, сообщил в своём телеграм-канале глава города Борис Елкин.

Единогласное решение об этом принято на недавнем заседании Совета и общего собрания Союза русских Ганзейских городов. Оно прошло в Старой Руссе на XIV Русских Ганзейских днях.

Будущие Русские Ганзейские дни совпадут с юбилейной датой – 1125-летием Пскова.

«Уже наметили планы на проведение этого масштабного мероприятия, будем готовиться и стараться достойно провести такой масштабный фестиваль», - добавил Борис Елкин.