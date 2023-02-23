В Псковской области за сутки заразились коронавирусом 39 человек

20:23, 23 февраля 2023, ПАИ

Официальный Telegram-канал Псковской области опубликовал статистику заболеваемости коронавирусом в регионе за прошедшие сутки.

Всего подтверждённых случаев заражения коронавирусом – 126 938 (за сутки – 39). Выздоровело 124 528 человек (за сутки – 42), умерло – 1 965 (+0).

Псков – 41885/15

Великие Луки – 18313/0

Бежаницкий район – 1631/0

Великолукский район – 2875/1

Гдовский район – 2261/0

Дедовичский район – 3114/0

Дновский район – 1028/0

Красногородский район – 1147/0

Куньинский район – 1074/0

Локнянский район – 1230/0

Невельский район – 5708/4

Новоржевский район – 1359/2

Новосокольнический район – 3326/0

Опочецкий район – 3865/1

Островский район – 6117/1

Палкинский район – 1286/0

Печорский район – 3016/0

Плюсский район – 1999/0

Порховский район – 4595/3

Псковский район – 9771/3

Пустошкинский район – 1610/0

Пушкиногорский район – 1827/2

Пыталовский район – 1935/2

Себежский район – 3027/3

Струго-Красненский район – 2144/2

Усвятский район – 749/0

Иногородние (с 30.12.2020) – 46