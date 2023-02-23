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Общество

В Псковской области за сутки заразились коронавирусом 39 человек

Фото ПАИ

Официальный Telegram-канал Псковской области опубликовал статистику заболеваемости коронавирусом в регионе за прошедшие сутки.

Всего подтверждённых случаев заражения коронавирусом – 126 938 (за сутки – 39). Выздоровело 124 528 человек (за сутки – 42), умерло – 1 965 (+0).

Псков – 41885/15
Великие Луки – 18313/0
Бежаницкий район – 1631/0
Великолукский район – 2875/1
Гдовский район – 2261/0
Дедовичский район – 3114/0
Дновский район – 1028/0
Красногородский район – 1147/0
Куньинский район – 1074/0
Локнянский район – 1230/0
Невельский район – 5708/4
Новоржевский район – 1359/2
Новосокольнический район – 3326/0
Опочецкий район – 3865/1
Островский район – 6117/1
Палкинский район – 1286/0
Печорский район – 3016/0
Плюсский район – 1999/0
Порховский район – 4595/3
Псковский район – 9771/3
Пустошкинский район – 1610/0
Пушкиногорский район – 1827/2
Пыталовский район – 1935/2
Себежский район – 3027/3
Струго-Красненский район – 2144/2
Усвятский район – 749/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46

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