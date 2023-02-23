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Происшествия

Два нетрезвых пешехода угодили под автомобиль в Псковском районе

Renault наехал на двух нетрезвых пешеходов. Фото ПАИ

В Псковском районе, недалеко от деревени Похвальщина, водитель автомобиля Renault допустил наезд на двух нетрезвых пешеходов, которые передвигались по середине проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадали два пешехода. 45-летний мужчина был госпитализирован, 44-летний мужчина от госпитализации отказался.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Это пешеходам уже не пригодится. Фото ПАИ

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