Два нетрезвых пешехода угодили под автомобиль в Псковском районе

21:03, 23 февраля 2023, ПАИ

В Псковском районе, недалеко от деревени Похвальщина, водитель автомобиля Renault допустил наезд на двух нетрезвых пешеходов, которые передвигались по середине проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадали два пешехода. 45-летний мужчина был госпитализирован, 44-летний мужчина от госпитализации отказался.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.