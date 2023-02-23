В Пскове пройдёт юбилейный концерт Татьяны Лаптевой

22:06, 23 февраля 2023, ПАИ

Татьяна Лаптева приглашает псковичей на свой юбилейный концерт «О, музыка, ты – путеводная звезда» 1 марта в колледж искусств. Об этом ПАИ сообщили в учебном заведении.

Юбилейный концерт Заслуженного деятеля искусств Псковской области, члена Союза композиторов России, музыковеда, преподавателя Татьяны Лаптевой «О, музыка, ты – путеводная звезда» состоится в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 1 марта.

Участники концерта - псковские исполнители: Динара Ибрагимова, Кира Горшкова, Эдуард Банько, Юрий Наконечный, Валерия Дунюшкина, Татьяна Лаптева, хор колледжа искусств (руководитель Инна Суровицкая), а также музыканты из Великих Лук: Наталья Плеханова, Елена Войтушко. Ведущая концерта – музыковед Лариса Никитина.

В концертной программе будут представлены некоторые итоги многогранной педагогической и творческой деятельности Татьяны Лаптевой. Прозвучит вокальная музыка, объединённая в циклы на интересном и сложном поэтическом материале разных стилей и эпох (средневековая поэзия, стихи А. Пушкина, поэтов Серебряного века, псковских авторов).

Зрители услышат вокальные циклы Татьяны Лаптевой: «Сонеты Шекспира» (переводы С.Маршака), «Русалочка» (стихи Н. Шолик-Алексеевой по мотивам сказки Андерсена), «Рыцарские песни» (на переводы стихов поэтов-миннезингеров XIII века), «Пушкин и Серебряный век» (стихи А.Пушкина, И.Северянина, З.Гиппиус, Н.Гумилёва и др.).

Особое значение для Татьяны Александровны имеет то, что в юбилейном проекте принимают участие коллеги - псковские и великолукские музыканты, с энтузиазмом откликнувшиеся на предложение автора выступить в юбилейном концерте.

«Музыка, которая будет звучать в программе, написана с расчётом на характер и возможности каждого вокалиста. Концепция каждого вокального цикла рождалась также в репетиционном процессе во время совместной работы с исполнителями», - рассказала Александровна.

Добавим, что Татьяна Лаптева связала свою творческую и педагогическую деятельность с Псковом, Псковской культурой с 1977 года.

Начало концерта в 17 час.

Адрес концертного зала колледжа искусств: ул. Воеводы Шуйского, 2.

Вход свободный.