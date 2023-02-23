ВИДЕО Псковские десантники получили УАЗ, доработанный для задач в зоне СВО
В Ульяновской области состоялась передача российским десантникам, выполняющим задачи в зоне СВО, специально подготовленных автомобилей УАЗ повышенной проходимости. Один из автомобилей получило Псковское подразделение ВДВ, сообщает Минобороны.
Машины дооснастили таким образом, чтобы они обеспечивали безопасность экипажа, выдерживали большие нагрузки и сохраняли маневренность в различных условиях.
Три автомобиля были освящены духовенством и переданы подразделениям ВДВ из Ульяновска, Рязани и Пскова общественными организациями Ульяновска.
Среди общественников был отец одного из военнослужащих ВДВ, заместителя командира разведывательной роты Рязанского гвардейского парашютно-десантного полка гвардии старшего лейтенанта Владислава Луконина, награждённого орденом Мужества посмертно.
Все автомобили специально подготовлены для использования в суровых условиях СВО, а один из них носит имя офицера.
ВИДЕО Псковские десантники получили УАЗ, доработанный для задач в зоне СВО
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