ВИДЕО Псковские десантники получили УАЗ, доработанный для задач в зоне СВО

23:07, 23 февраля 2023, ПАИ

В Ульяновской области состоялась передача российским десантникам, выполняющим задачи в зоне СВО, специально подготовленных автомобилей УАЗ повышенной проходимости. Один из автомобилей получило Псковское подразделение ВДВ, сообщает Минобороны.

Машины дооснастили таким образом, чтобы они обеспечивали безопасность экипажа, выдерживали большие нагрузки и сохраняли маневренность в различных условиях.

Три автомобиля были освящены духовенством и переданы подразделениям ВДВ из Ульяновска, Рязани и Пскова общественными организациями Ульяновска.

Среди общественников был отец одного из военнослужащих ВДВ, заместителя командира разведывательной роты Рязанского гвардейского парашютно-десантного полка гвардии старшего лейтенанта Владислава Луконина, награждённого орденом Мужества посмертно.

Все автомобили специально подготовлены для использования в суровых условиях СВО, а один из них носит имя офицера.